33 طفلا وسيدة.. أسماء الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين سيتم الإفراج عنهم الليلة، من المعتقلات الإسرائيلية ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وتضم القائمة 3 معتقلات، و30 طفلا، كالتالي:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان/ جنين

- نفوذ جاد عارف حماد/ القدس

- عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين

- آدم عبودة حسن غيث/ القدس

- صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس

- عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/ القدس

- محمد مهند محمد أبو حمص/ القدس

- منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

- عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

- يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

- أحمد بشار جمعة أبو عليا/ رام الله والبيرة

- نديم محمد حسين أبو عرة/ طوباس

- عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

- علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

- محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة

- عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل

- جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

- خليل فراس خليل هيكل/ القدس

- خالد أبو عصب/ القدس

- محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل

- أحمد نزيه ديب أبو عادي/ رام الله والبيرة

- أيهم محمود موسى نخلة/ رام الله والبيرة

- صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

- دجانة محمود موسى عطون/ القدس

- يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

- حمزه صالح محمد داود/ قلقيلية

- قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

- يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

- محمد غازي محمد نزال/ جنين

- ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

- مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس

- يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس

- محمد هاني راتب هيموني/ القدس

وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمد أيام، واستشهد خلال العداون حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب.

واتفق الجانبين على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، بعد جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا.