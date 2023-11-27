لليوم الثاني..تواصل فعاليات ورشة عمل تمكين المرأة فى عصر التحول الرقمي بأسوان

لليوم الثاني على التوالي تواصل فعاليات ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى ( وعي- بناء- إستدامة )، والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين مبادرة ( قدوة تك ) وجمعية خير وبركة للمرأة الجديدة ، وأيضاً فرع المجلس القومى للمرأة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستثمار آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



قدوة تك

جاء ذلك بحضور منسق أيادي مصر أحمد سعيد ، وفريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من نجلاء صديق مدير مبادرة قدوة تك بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية ، ومحمد سعد فؤاد مدير وحدة المتابعة والتقييم بمبادرة قدوة تك ، وأحمد سعيد طعيمة منسق عام مذكرة التفاهم بين الوزارة ومحافظة أسوان والممتد لـ 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2024.

والجدير بالذكر بأن ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى تأتى ضمن الجهود المبذولة والتعاون المتواصل بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية ، للتوسع فى إستخدامات التحول الرقمى وتقديم حزمة من البرامج المتخصصة والتيسيرات المتنوعة لدعم وتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التى تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها.

جهود

كما أن فاعليات ورشة العمل تشمل ندوات توعوية لنشر الوعي بين السيدات صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية حول سبل الإستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تسويق وترويج منتجاتهن والإرتقاء بأعمالهن.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية ، فيما سيتم تنفيذ ٣ ورش عمل مجانية حول مهارات التصوير الفوتوغرافي للمنتجات بالموبايل و بإستخدام أبسط الوسائل والادوات التكنولوجية الحديثة .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

وأشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.