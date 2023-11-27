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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بحضور الموسيقار عمر خيرت.. وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مهرجان مراكز الفنون

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام مهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع، في مجالات ( الموسيقي، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبيه)، مساء اليوم، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الموسيقار عمر خيرت.

حضر الختام اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من أعضاء لجنة التحكيم.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الفنون بالجامعات أحد المنافد المهمة لاكتشاف المواهب الإبداعية في المجالات الفنية والثقافية، لافتاً إلى أن عالم الفن في مصر يحتاج إلى هذه المواهب، مشيراً أن مصر بلد ولادة للمواهب وكانت وما زالت قبلة الفن الراقي والعريق.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلي مراكز الفنون بالجامعات فرصة حقيقية لشباب الجامعات المصرية، للكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم، ومحو الأمية الفنية لطلاب الجامعات الغير متخصصين في المجالات الفنيه، وتكوين كوادر فنيه جديده ذات طابع مصري أصيل تحافظ على الهوية المصرية، مثنياً علي عدد خريجي مراكز الفنون والذي وصل لأكثر من ٧٠٠٠ مشارك خلال الأربعة مواسم السابقة.

ومن جانبه، قدم الموسيقار عمر خيرت الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعوته وتكريمه في حفل الختام، فضلاً عن تشجيعه للشباب لإظهار مواهبهم الفنية والثقافية.

تضمن الختام تقديم  ميدلي وطني ( أداء فريق جامعة المنصورة )، وبمشاركة فريق الموسيقي جامعة حورس، وتقديم  مقطوعة موسيقية اداء جامعة حورس، وتقديم المقطوعة الموسيقية 100 سنه سينما للموسيقار

 عمر خيرت، وتم تقديم الغناء الفردي لأغنية   من فيلم مافيا ( زي ما هيا حبها )  الحان الموسيقار عمر خيرت بمشاركة فريق الموسيقي جامعة( حورس ) وكورال جامعة( المنصورة)، كما تضمن الختام  عزف فردي للطالبة سما طارق للمقطوعة الغنائية ( اديني عقلك ) للموسيقار عمر خيرت، و ميدلي فلسطين بمشاركة فريق الموسيقي جامعة حورس وكورال جامعة المنصورة.

وتضمن الختام عرض فيلماً قصيراً للمسيرة الفنية للموسيقار عمر خيرت، وتم تكريم الموسيقار عمر خيرت.

ويشارك في مراكز الفنون طلبه وطالبات الكليات الغير متخصصة والذين لم يسبق لهم التدريب في المجالات من قبل من المراحل الدراسية الأولي والثانيه فقط، حيث يتم التدريب عدد ( ٩٢) طالب بواقع عدد( ١٩٣٢) طالب وطالبة، ووصل عدد الجامعات المشاركه بالموسم الرابع الي عدد (٢١)جامعه وهم جامعات( القاهره - حلوان - الازهر - المنوفيه - طنطا - المنصوره - دمنهور - قناة السويس - بورسعيد - الزقازيق - اسيوط - الفيوم - المنيا - سوهاج - جنوب الوادي - اسوان - كفر الشيخ - الوادي الجديد - الاسكندريه - العريش- الاقصر )، بالإضافة إلى جامعه حورس كأول جامعه خاصة بمراكز الفنون.

وتتضمن مراكز الفنون نسبه ٥ ٪ لدمج ذوي الهمم بمراكز الفنون بالجامعات مع حضور اخصائي نفسي لتحقيق الدمج بصورة جيده، وتم تخصيص نسبه ٥٪ لمشاركة الوافدين بمراكز الفنون بالجامعات بناء علي طلب الجامعة، ويشارك خريجي مراكز الفنون بالجامعات في المسابقات الكبري مثل برنامج الدوم / ابداع الجامعات/ اسبوع شباب الجامعات/ مسابقه هواه المسرح بمراكز الشباب)، كما شارك خريجي المسرح بمراكز الفنون بالجامعات في المسلسلات الإذاعية والمسرحيات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

- تعد فرق مراكز الفنون بالجامعات ( العريش - الوادي الجديد - الاقصر ) هي الفرق الوحيده بتلك المحافظات، كما شارك بالموسم الرابع ولاول مره مجموعة من المتميزين من خريجي مراكز الفنون بالجامعات من المواسم الثلاثة السابقة في تدريب طلاب الموسم الرابع في جميع المجالات.
 

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