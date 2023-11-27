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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: نتنياهو يتجول في غزة بزي عسكري

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس تتحدث على كل التدمير والخراب في قطاع غزة على أنه قدرة وبطولة ونصر، مشيرا إلى أنه في المقابل يتجول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مدينة غزة في مشهد استعراضي دعائي بين الجنود الإسرائيليين بهدف سياسي بأنه في قلب غزة.

إبراهيم عيسى يتحدث عن غزة 

وسخر إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من تناول بعض المواقع لمشهد ظهور نتنياهو وهو يتجول في غزة ويرتدي الخوذة والقميص الواقي على أنه خائف من حركة حماس، وما نشهده من نتنياهو هو بالعكس يقدم نفسه بأنه مقاتل مع المقاتلين ويرتدي زي القتال والحرب".

وعبر إبراهيم عيسى، عن تعجبه من تفكير حركة حماس، معقبا: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتجول في مدينة غزة وحركة حماس تتحدث عن انتصار"، مؤكدًا أننا نعيش حالة خداع ذات لا تتوقف.

إبراهيم عيسى الإسرائيليين حركة حماس غزة حماس

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