قيادي بحماس: المقاومة ليست نادمة على السابع من أكتوبر

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن المقاومة الفلسطينية غير نادمة على عمليات السابع من أكتوبر الماضي والتي نتج عنها العدوان الاسرائيلي، قائلاً : " هذا ثمن الاحتلال وليس المقاومة ..ثمن طبيعي يدفعه أي شعب حتى ينال حريته والشعوب التي وقعت تحت الاحتلال دفعت ملايين الشهداء لتنال حريتها".

وقال حمدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، " كل شعوب المنطقة ومنها الشعب المصري دفعت أثمان باهظة للحصول على الحرية, فمصر حررت الأرض في السادس من أكتوبر عام 1973, وحتى الجيش السوري في الجولان ولكنها تضحيات سقط فيها مئات الشهداء.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن فكرة وجود ملاجيء في القطاع سيجري الاستعداد لها ورعايتها في مرحلة مابعد الحرب.

وأشار أسامة حمدان إلى أن مصر وقطر كان لهم جهد دؤوب، في الهدنة التي حدثت، وستساعد على وقف القتال.