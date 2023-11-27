لميس الحديدي: الجهود المصرية القطرية بارقة أمل لوقف كامل لإطلاق النار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة التي تنقضي اليوم من حيث استمرار الإفراج عن نفس العدد إسرائيلي أمام ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على شاشة ON، أن تمديد الهدنة الإنسانية كان بجهود مصرية قطرية بالتنسيق مع حماس وتشارك كامل مع واشنطن، وهو لم يكن فقط رغبة فلسطينية للالتقاط الأنفاس، بل الأهم رغبة إسرائيلية لتخفيف الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية عبر مزيد من الإفراجات عن المحتجزين، وكذا تخفيف الضغط على واشنطن من قبل الرأي العام العالمي، والداخل الأمريكي على إدارة بادين.

النماذج الناجحة

وأوضحت الحديدي، أن تمديد الهدنة ونجاح الجهود، ربما يمهد الأرض لهدنة إضافية بجهود مصرية قطرية مضنية لإدخال مزيد من المساعدات والوقود للقطاع، وربما تكون بارقة أمل للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار بعد النماذج الناجحة للهدنة الإنسانية.

