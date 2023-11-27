جراح بريطاني بمستشفى الشفاء: بتر أطراف 900 طفل فلسطيني في غزة

أكد الجراح البريطاني الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة، اليوم الاثنين إنه يقدر أن ما بين 700 و900 طفل قد بُترت أطرافهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الدكتور الفلسطيني الذي يحمل الجنسية البريطانية، خلال مؤتمر صحفي في لندن، أنه أجرى عمليات جراحية للأطفال دون أي مخدر أو مستلزمات طبية أساسية، مشيرا إلى أنه "هناك الآن ما بين 700 إلى 900 طفل مبتوري الأطراف، وبعضهم بتر أطراف متعددة".

وتحدث الدكتور أبو ستة عن شعوره "بالذنب" لأنه ترك الآخرين وراءه، وعن حزنه عندما علم بمقتل بعض زملائه الأطباء منذ مغادرته، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ورفض الدكتور "أبو ستة" ادعاءات القوات الإسرائيلية بوجود مركز قيادة لحركة حماس أسفل مستشفى الشفاء موضحا "لقد كنت أعمل في الشفاء بشكل متقطع في كل حرب منذ عام 2009. في الواقع، في عام 2014 أبلغتنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإسرائيليين هددوا بقصف الشفاء".

وأضاف: "في أي مرحلة - حتى عندما اضطررت للذهاب إلى قسم الأشعة سيء السمعة لإجراء الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي - لم أر قط أي مؤشر على وجود شيء آخر غير مستشفى حكومي من العالم الثالث، بالكاد يعمل".