قيادي بحركة حماس: ندين تقرير هيومان رايتس بشأن مـ جزرة مستشفى المعمداني

أدان القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، تقرير منظمة هيومان رايتس بخصوص مجزرة مستشفى المعمداني قائلاً : "موقف رمادي غير واضح ويقول أنه ربما كان صاروخاً وكان من المفترض في منظمة بهذا المستوى أن تتحرى الدقة ولاتعتمد على تخمينات خاصة أن ماقالته مرتبط برواية إسرائلية".

وقال أسامة حمدان، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه كان يجب إرسال فريق لاخذ العينات اللازمة للتاكد من كونها صاروخ إسرائيلي ولدينا عينات يمكنهم الحصول عليها أو يأخذوا عيناتهم الخاصة والخبراء في السلاح يستطيعون تحديد السلاح المستخدم".

تقرير ذو مصداقية

وتابع “هيومان رايتس مدعوة لسحب هذا التقرير الرمادي، وأن ترسل فريق من الخبراء للتحقيق فيما حدث في المستشفى المعمداني وتصدر تقرير ذو مصداقية”.