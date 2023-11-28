أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن طارق عبد العزيز و هنا الزاهد و محمود ياسين:



كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها خلال أداء مناسك العمرة، وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.

كشفت الفنانة شهيرة عن تعرض الفنان محمود ياسين جونيور لكسر في القدم ، وذلك بعدما نشرت صورة له عبر صفحتها على فيس بوك.

تسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز فى صدمة بالوسط الفنى خاصة أنه رحل دون سابق إنذار وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بقينا اثنين".