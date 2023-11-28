عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن طارق عبد العزيز و هنا الزاهد و محمود ياسين:

 

 

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز


كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

 

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها  خلال أداء مناسك العمرة، وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.


محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في القدم.. صورة

كشفت الفنانة شهيرة عن تعرض الفنان محمود ياسين جونيور لكسر في القدم ، وذلك بعدما نشرت صورة له عبر صفحتها على فيس بوك.

 

5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح

تسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز فى صدمة بالوسط الفنى خاصة أنه رحل دون سابق إنذار وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بقينا اثنين".

طارق عبد العزيز هنا الزاهد محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

موضوعات متعلقة

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

خالد الجابري يلفت الأنظار بموسيقى مسلسل بطن الحوت

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

حسن الرداد يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر بـ بلوموندو

محمد هنيدى وإياد نصار يؤديان صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز

أحمد خالد صالح يرافق جثمان طارق عبد العزيز إلى مسجد الشرطة

شريف منير ومحمد رياض أول حضور جنازة طارق عبد العزيز

بدء توافد الفنانين على جنازة طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

المدرعة تمساح .. مفاجأة مصر في معرض إيديكس 2023 | فيديو

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

الحكومة تعلن طرح 61 ألف شقة في 13 محافظة خلال أيام.. تفاصيل مشروع "داره" لتطوير المدن

أخبار التعليم| فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم.. وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة

أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ