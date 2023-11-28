أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن طارق عبد العزيز و هنا الزاهد و محمود ياسين:
مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز
كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .
بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها خلال أداء مناسك العمرة، وذلك بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.
محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في القدم.. صورة
كشفت الفنانة شهيرة عن تعرض الفنان محمود ياسين جونيور لكسر في القدم ، وذلك بعدما نشرت صورة له عبر صفحتها على فيس بوك.
5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح
تسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز فى صدمة بالوسط الفنى خاصة أنه رحل دون سابق إنذار وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بقينا اثنين".