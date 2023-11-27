محلل سياسي: استهداف الفلسطينيين في أمريكا يستمر.. والتعامل لترويج الشائعات الإسرائيلية أسوأ

علق محمد العالم، الكاتب والمحلل السياسي على استهداف ثلاث فلسطينيين بالرصاص في أمريكا، قائلا أي حدث كبير في الشرق الأوسط يؤثر على أمريكا لكن هذه المرة كان التعامل الأسواء في ترويج الأكاذيب والشائعات الإسرائيلية دون دليل أو توضيح.

وأضاف "العالم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن سبب زيادة الجرائم على العرب والمسلمين، الإعلام الرسمي الأمريكي التابع للوبي الإسرائيلي فضلا عن إدارة بايدن لملف الحرب الإسرائيلية على غزة حيث تم شيطنة الفلسطينيين والمسلمين وكذلك يتم تبرئة المعتدين دون إدانة واضحه.

وأشار الي أن الرأي العام الأمريكي تم تجيشه لصالح غزة، بسبب اتجاه الشباب لوسائل الإعلام البديلة على السوشيال ميديا وخاصة التيك توك وبدأوا يتثقفوا أكثر عن القضية الفلسطينية.

ولفت، إلي أن ولاء الإدارة الأمريكية الرسمية وأعضاء المجالس التشريعية للوبي الإسرائيلي ولكن الشعب الأمريكي وخاصة اليهود وتظاهرتهم أدت إلى معرفة حقيقة القضية.

