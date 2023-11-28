عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر: نسعى لإنشاء 3 فروع للنادي قريبا

صدى البلد

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه يسعى لإنشاء 3 فروع للنادي في التجمع والشيخ زايد والهضبة الوسطى، وتم تحديد الأماكن ونسير في إجراءات شراء الأراضي، مشيرا إلى أن ناديه يأمل في التوسع بمحافظات الشرقية والمنصورة.

 

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc:: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مع هيئة استاد القاهرة، ورئيسه وليد عبدالوهاب الذي يمتلك فكر اقتصادي رائع، ويسعى للدخول في شراكة مع القطاع الخاص وهو فكر يساعد على النجاح، ونتمنى وجود تعاون مع الاستاد في العديد من المشروعات".

 

وأضاف: "نسعى لإيجاد موارد مالية لنادي مودرن فيوتشر من أجل توفير المداخيل المالية، والاستثمار الرياضي ليس مجرد انفاق أموال فقط".

 

وواصل: "يجب فتح الاستثمار في الأندية الشعبية في المحافظات لإعادتها من جديد للدوري المصري مثل نادي الشرقية والمنصورة وهناك رجال أعمال كثيرين موجودين ولكن يجب وضع استراتيجية ونظام معين من أجل الاستثمار وإيجاد مداخيل مالية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

هجوم إلكتروني يشل خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة في إسرائيل

ترشيحاتنا

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

صيغ الصلاة على النبي للفرج .. أدركها بـ 4 صيغ مجربة

هيونداي تكشف عن أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 .. صور

بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح هامة للقيادة فى الطقس السيئ

بأداء جبار.. أفضل تابلت قادم من شاومي للشباب والفئة المتوسطة

عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ