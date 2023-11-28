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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم ميدياما الغاني على رادار الأهلي.. ونادٍ مغربي تواصل معه رسميًا| تفاصيل

جوناثان سواه مهاجم
جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني

أكد أحمد علاء وكيل أعمال اللاعبين والمفوض لتسويق الغاني جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، أن اللاعب من العناصر المميزة والمطلوبة خلال يناير المقبل.

 

وتابع علاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقب مباراة الأهلي، تحدث معه بعض الوكلاء حول رغبة الأهلي في ضمه بالميركاتو الشتوي".

 

وأضاف أحمد علاء: "سواه مكانش مصدق أن الأهلي يريد ضمه ورحب للغاية بالخطوة، ورئيس ناديه يتمسك ببيعه لأعلى سعر عقب نهاية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

 

واختتم: "أحد الأندية الكبرى في المغرب تواصل مع اللاعب بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل، وسواه لديه رغبة في أن يكون لاعبًا للنادي الأهلي، وسعره قد يصل إلى مليون دولار".

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