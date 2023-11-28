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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أساس نظام الاحتراف في مصر خاطئ

محمد حلمي نجم الزمالك
محمد حلمي نجم الزمالك السابق

أكد محمد حلمي نجم الزمالك السابق، أن أساس نظام الاحتراف في مصر يوجد فيه أمور كثيرة خاطئة، هناك لاعبين كانت تتغيب عن التدريبات بسبب ارتباطها بالدراسة أو أداء الخدمة العسكرية وهي أمور لا علاقة لها بالاحتراف، مشيرا إلى أنه يجب عمل دراسة جديدة ووضع نظام جديد.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك أسعار محددة للاعبين في بعض البلدان، بأن كل لاعب له سعر محدد، وحال وجوده في مراكز محددة أو الهبوط للدرجة الأدنى يحصل على راتب معين".

 

وأضاف: "الأزمة بدأت بسبب قصة العناد بين الأهلي والزمالك، واغراء اللاعبين بالانتقال لأي نادٍ بزيادة الراتب، وهو الأمر الذي رفع أسعار اللاعبين إلى أرقام كبيرة، ثم دخل معهم أندية مثل بيراميدز والذي رفع العقود أكثر من الناديين، ويتم ابرام عقود للاعبين بدون وضع حد معين أو سقف محدد للرواتب، ولن نستطيع حل تلك الأزمة إلا بعد تدخل قوي من الدولة ووجود لوائح يلتزم بها جميع الأندية".

 

وواصل: "لدينا دائمًا حلول للتحايل على أي قوانين، ولكن الملف الخاص بالعقود يحتاج لدراسة خاصة، ولابد من الإسراع في حل تلك الأزمة، وهناك لاعبين أصبحت تتعامل بذكاء شديد في ملف الانتقالات، وبعضهم يفضل الجانب المالي وينتقل للاندية التي تدفع أكثر، أو بعض العناصر الآخرى التي تريد اللعب في أندية جماهيرية".

 

وأكد: "أسعار اللاعبين تخضع في مصر لرؤية معينة، بعيدًا عن الاحترافية، هناك دول افريقية وعربية سبقت مصر في تنظيم الأمور الخاصة بكرة القدم، ونتمنى يكون هناك دراسة لسرعة حل هذه المعضلة".

 

وتطرق للحديث عن لقاء الزمالك وأبوسليم، وقال: "أهنئ وأدعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في ظل الظروف الصعبة، ويجب التماس الاعذار لهم حاليا في ظل الأزمات الحالية وايقاف القيد منذ الصيف الماضي وحالة عدم الاستقرار التي لم تتوفر بشكل كامل وهي امور مؤثرة بكل تأكيد على فريق الكرة، والاهم حاليا هو تحقيق المكسب، وهو ما تحقق في المباراة".

 

وتابع: "أتمنى ان تكون رؤية مجلس إدارة نادي الزمالك صائبة في ملف تجديد عقود اللاعبين، وأتمنى أن يأخذوا القرار السليم، ويجب على اللاعبين أن تتجاوب وتساند النادي في المرحلة الحالية".

 

وأتم: "الزمالك لم يتواصل معي لرئاسة قطاع الناشئين، وحال عرض المنصب سأوافق على الفور، وتحت أمر النادي الذي أعشقه وأحبه، وأتمنى ان نرى الزمالك في مكانه الطبيعي وأن يعود لحصد البطولات".

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