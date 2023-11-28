أخبار التعليم.. تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية.. جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ارفعوا عيونكم للسماء واستعدوا لرؤية «الأخوات السبع» في سماء مصر

يقترب القمر الآن مع الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر ، يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سنحت لهم الفرصة

تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية

اعلنت جامعة الجلالة الاهلية بالتعاون والشراكة مع Arizona State University, للتأهيل للدراسة في جامعة الجلالة للحصول على أفضل الفرص محلياً ودولياً، حيث تتيح للطلاب برامج الشهادة المزدوجة من جامعة الجلالة، وذلك للطلاب في تجربة التعليم المبتكر والاستمتاع بتجربة جامعية فريدة.



اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن اخلاقيات البحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



جامعة القاهرة تعلن عن الانشطة الطلابية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.



جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).



«صندوق رعاية النوابغ» يطلق مسابقة حافز الابتكار بالجامعات.. تفاصيل

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024، والتى تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.