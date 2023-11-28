عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية.. جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ارفعوا عيونكم للسماء واستعدوا لرؤية «الأخوات السبع» في سماء مصر

يقترب القمر الآن مع الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر ، يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سنحت لهم الفرصة

تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية

اعلنت جامعة الجلالة الاهلية بالتعاون والشراكة مع Arizona State University, للتأهيل للدراسة في جامعة الجلالة للحصول على أفضل الفرص محلياً ودولياً، حيث تتيح للطلاب برامج الشهادة المزدوجة من جامعة الجلالة، وذلك للطلاب في تجربة التعليم المبتكر والاستمتاع بتجربة جامعية فريدة.


اليوم  .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي  عن  اخلاقيات البحث العلمي  

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


جامعة القاهرة تعلن عن الانشطة الطلابية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.


جامعة عين شمس تعلن  عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس). 
 

«صندوق رعاية النوابغ» يطلق مسابقة حافز الابتكار بالجامعات.. تفاصيل

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024، والتى تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

ترشيحاتنا

بوابة للمنطقة الصناعية.. روسيا تكثف هجومها للسيطرة على أفدييفكا الأوكرانية

أخبار التكنولوجيا| سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل.. والشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي

لماذا يجب قراءة سورة النصر 7 مرات عند كل صلاة؟.. لـ10 أسباب

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بينهم نساء وأسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فرصة أخيرة .. التقديم على وظائف بهيئة المحطات النووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ