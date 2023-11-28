أونروا: لا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة

حذرت وكالة اونروا أنه لا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة، كما حذرت ايضا من المضايقات الاسرائيلية والتي تمنع من إدخال أى وقود إلى شمال غزة حتى اللحظة

ونوهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى أن الوقود لا يزال يستخدم كسلاح حرب ضد المدنيين في شمال غزة رغم الهدنة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الوكالة في الضفة الغربية، إنه منذ اليوم الأول للهدنة استطعنا أخيرًَا أن نتحرك في بعض المناطق من قطاع غزة التي لم يكن في الإمكان الوصول إليها قبل الهدنة، وتحديدًا القطاع الشمالي من مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، بدأت تتكشف أمام أعيننا حجم المأساة الكبرى التي حصلت في قطاع غزة قبل الهدنة.

وأكد أن هذه المساعدات وإن زادت نسبة عدد الشاحنات التي تدخل من مصر وهي المشكورة على ذلك إلا أن هذا لا يكفي أمام حجم الدمار الذي بدأ يتكشف أمامنا.

وأوضح أن هذه الهدنة التي مدتها 4 أيام لا تكاد تكفي لنحصر الأضرار ونقيم الاحتياجات لننقلها إلى المجتمع الدولي والعالم حتى يقدم لنا يد العون فيما يحصل في قطاع غزة.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن بعض الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في شمال قطاع غزة، بدأوا في العودة، بسبب الوضع المزري في الجنوب.

وطلبت إسرائيل من 1.1 مليون من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية الأخرى، التوجه نحو الجنوب حفاظا على سلامتهم الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال مسؤول الأمم المتحدة إنهم يكافحون للعثور على المأوى والغذاء ومياه الشرب في الجنوب.

وقالت وزارة الصحة في القطاع أيضاً إن المئات قُتلوا هناك في غارات جوية إسرائيلية أمس الاثنين، والذي يعد اليوم السابع عشر على اندلاع الحرب.