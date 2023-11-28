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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر القاضي: وصلنا لتصنيع 30 ألف تليفون محمول في العام

ياسر القاضي
ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه قد وصلنا لصناعة 30 ألف تليفون محمول في السنة، وقد بدأ التصدير منه لبعض الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر للتليفون المحمول يحتاج دعما مستمرا، وهناك بعض الشركات الأخرى والمصنعين الآخرين الذين بدأوا في التواجد.

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وأَضاف ياسر القاضي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بناءً على ما قدمناه من تصنيع، جاءت إلينا أكبر شركة في العالم تسمى "فوكس كون" والتي أبدت ترحيبها بوجودها في مصر، وهو ما كان سيحدث طفرة كبيرة جدًا جدًا في محال تصنيع الإلكترونيات وفي جذب شركات عالمية، لأن معظم المصنعين في الصين وفي دول أخرى كان لديهم الشهية للتواجد في السوق المصري.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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