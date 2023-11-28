موعد مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فينورد ضد أتلتيكو مدريد.. يستضيف فريق فينورد الهولندي نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد

وتقام مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة

ويشتعل الصراع بين الروخى بلانكوس والفريق الهولندي على خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر الأوروبي، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة للفريقين مع لاتسيو الوصيف برصيد 7 نقاط.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل فى مثلهما، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 5 أهداف.

فيما يتواجد فريق فينورد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلها وتسجيل 7 أهداف وتلقي 5 أهداف.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد مؤخرا فوزًا عريضًا على حساب نظيره سيلتك بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزاً مستحقاً في مواجهة الذهاب على حساب فينورد الهولندي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد

تُبث مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورت 5" حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.