الجمهورية: تمديد الهدنة وإحياء عملية السلام العادل ضمانة حقيقية لأمن المنطقة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن المنطقة ومن أجل استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار بصفة دائمة في قطاع غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لتوفير الاحتياجات لأكثر من 2.3 مليون نسمة يعيشون في القطاع، مشيرةً إلى أن الدور المصري الكبير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي داعم مستمر للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود مصرية لهدنة دائمة

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "جهود مصرية لهدنة دائمة"- أن الموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية كان رسالة واضحة للعالم بأسره منذ بداية الأزمة، لافتةً إلى أن مصر تدعم السلام العادل الشامل القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر ترفض رفضًا قاطعًا التهجير القسري لأي فلسطيني من أراضيه، وأن حل الأزمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن تمديد الهدنة وإحياء عملية السلام العادل هو الضمانة الحقيقية لأمن الجميع في المنطقة بأسرها.

