الأردن يرحب بتمديد الهدنة في غزة

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن ترحيبها بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية هذا التمديد بحسب ماذكرت صحيفة هلا اخبار الأردنية.

كما أكد القضاة إن تمددي الهدنة تعد خطوةً مهمة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع بما يكفل بقائهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسرياً.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة صباح اليوم ولكن بالامس تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

