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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التغيير يأتي من البشر أم من المولى عز وجل ؟

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية فيسبوك، مضمونه:"هل التغيير يأتي من البشر أم من المولى عز وجل؟".

ليرد موضحا ان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } إذًا هي دائرة ؛ فهناك أشياء يفعلها البشر وما يفعله البشر دائر بين الإيجاب هي الحب والرحمة ، وإما بالسلب كالتدمير، والتفجير ، والتكفير، والكراهية، والغضب.

والله تعالى في دين الإسلام يسمي هذا حلالا، وهذا حراما، فإذا كان الإنسان يسير على الحلال ويسير على رضا الله على مجموعة الأخلاق التي تزكي النفس؛ فالله يغيره من حال إلى حال أفضل منه، والتغيير الإلهي غير التغيير البشري؛ فالتغيير البشري مناطه الاختيار، والتغيير الإلهي مناطه الخلق.

فمن المفروض أكون دائما وأنا سائر في رحلة حياتي تفكيري كله مناط الخير، لأن الله تعالى هداني النجدين حيث قال: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ * فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ} إذًا هو تعالى أمرنا بتحرير البشرية فأمرنا بكل إيجابية ، أمرنا بكل ما هو مليح ؛ أمرنا بالصلاة والبر والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ننتهي عن كل سلب ، فنحن إن فعلنا هذه الأوامر غيَّرَ الله حالنا من الحال التي نحن عليها إلى أحسن منها.

ولننظر إلى حال المسلمين وهم في مكة أول الأمر عندما رأى منهم حالهم الإيجابيِّ غيَّر الله حالهم إلى الحبشة التي فيها غيَّر حالهم إلى الأمن بعد الإضطراب ، وإلى الاستقرار بعد القلق النفسي ، وبعد ذلك زاد تمسكهم وارتباطهم بخالقهم سبحانه وتعالى غير الله حالهم من الحبشة إلى المدينة التي بها تكونت دولتهم وبدأت فتوحاتهم وتوسعاتهم من الشرق إلى الغرب وسادوا العالم ، فهو  جل شأنه القائل: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } بالفعل الله تعالى غير حالهم إلى أفضل ما كانوا عليه.

فمثلا تجد سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له الربيع - رضي الله عنهما - اختر ما شئت من مالي وزوجاتي إلا أن عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في زوجاتك وفي مالك ، لكن أرشدني على السوق ؛ فأرشده على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا ناجحا فعندما مات لم يستطيعوا أن يعدوا ثروته من كثرتها ، حتى أن النبي - ﷺ - قال: {إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا} فقال بعض أصحاب النظرة القاصرة والقلوب القاسية : إن عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله لم يكن الله راضيا عنه ، إلا أن أهل الله فسروها تفسيرا رائقا وجميلا فقالوا: إن الذي يحبو هو الطفل الصغير فكأن عبد الرحمن بن عوف سيكون في براءة الأطفال ليس عليه شيء يؤاخذ عليه عند دخوله الجنة.

فهذا التفسير الذي قرأه أهل الله جاءهم عن طريق البصيرة التي رزقهم الله إياها ..
فالتغيير الذي يتم من الخلق مناطه الإختيار ، وما يتم من الله مناطه الخلق ؛ فالله سبحانه هو المحيي المميت وهو الخالق وهو الموفق ، وكلما اتقينا الله وخفنا الله وغيرنا أنفسنا ؛ فالله تعالى يغير حالنا إلى أحسن حال ويفتح لنا أبواب الخير والسعة والأمن والأمان.

هل التغيير يأتي من البشر ام من الله

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