زيزو يرفض تفعيل الشرط الجزائي مع الزمالك.. تفاصيل

قال طارق السيد، نجم الزمالك السابق، الذي ساهم في انتقال أحمد مصطفى زيزو للزمالك عند عودته إلى مصر في 2018، إن زيزو هو أحد أكثر اللاعبين إخلاصا للقلعة البيضاء.

وأضاف طارق السيد، أثناء حلوله ضيفا على برنامج “زملكاوي” مع الإعلامي طارق يحيى على قناة الزمالك، أن زيزو كان بإمكانه تفعيل الشرط الجزائي في عقده في الموسم قبل الماضي والذي كان يبلغ مليونا ونصف المليون دولار فقط، وعُرض عليه السفر على متن طائرة خاصة للانضمام إلى الريان القطري، ولكنه رفض الأمر تماما وقرر عدم الخروج من الفريق إلا برغبة النادي.

وأوضح السيد أن زيزو عرض عليه عقد ضخم للغاية يقدر بملايين الدولارات من الريان، والأمر تكرر مرر أخرى قبل بداية الموسم الحالي أثناء عرض الشباب، لكنه رفض التمرد بسبب حبه لناديه.

وأشاد السيد بتطور زيزو المستمر وتحسين أرقامه مع الزمالك منذ الانضمام للفريق في يناير 2019.