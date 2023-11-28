الزمالك يفشل في حل أزمة غرامة سبورتنج لشبونة.. فيديو

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة إيهاب الكومي، فشلت في حل أزمة غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليظل الفريق الأبيض غير قادر على جلب صفقات جديدة.

وأوضح إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، هو من يتولى ملف التفاوض مع سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة، وكانت هناك محاولات من الزمالك لتقسيط الغرامة على 3 دفعات ولكنها باءت بالفشل.



وتابع إيهاب الكومي، إنه حتى الآن الأقرب عدم فك القيد في الزمالك خلال يناير المقبل، ولكنه في المقابل نجح في رفع حجز جديد على أرصدة النادي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونيات القديمة المستحقة على القلعة البيضاء.