كاتب صحفي: العالم أدرك دور مصر في تهدئة الوضع داخل قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر شهدت تطور كبير، منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

وأضاف عادل السنهوري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات تنامت بشكل واضح الفترة الماضية، مقارنة بفترات سابقة، خاصة في مجال التبادل التجاري والصادرات والواردات.

واسترسل: يجمعنا علاقات تاريخية مع المجر، وكان هناك تعاون في عدة مجالات، من بينهم السكك الحديدة، منوها بأن المجر لديها خبرة كبيرة في مجال السكك الحديدية.

ولفت إلى أن مصر أصبحت قبلة لاستقبال كافة دول العالم والقادة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجميع أدرك أن مصر تلعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع في غزة.