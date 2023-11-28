الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني تتوجه لمطار العريش

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الطائرة السعودية الـ 22 الإغاثية للشعب الفلسطيني، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم /الثلاثاء/ متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.



وأفادت الوكالة السعودية، اليوم ، بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.