موانئ دبي تكشف سرقة معلومات بعض موظفيها في هجوم إلكتروني

كشفت "موانئ دبي العالمية" إن بعض المعلومات الشخصية الخاصة بموظفيها سُرقت في الهجوم الإلكتروني الذي وقع هذا الشهر على فرع مشغلة الموانئ في أستراليا، لكنها نفت سرقة بيانات العملاء في الاختراق، وفق ما ذكرت شبكة الشرق بلومبيرج.

وأضافت مشغلة الموانئ في بيان اليوم الثلاثاء: “تسربت كمية صغيرة من البيانات من شبكة (موانئ دبي العالمية) في أستراليا.

وتتضمن بعض البيانات المتأثرة، المعلومات الشخصية للموظفين الحاليين والسابقين في فرع الشركة هناك". لكنها نفت سرقة بيانات العملاء خلال الاختراق.

واضطرت الشركة بعد الهجوم الإلكتروني الذي وقع في العاشر من نوفمبر الجاري إلى وقف العمل بفرعها في أستراليا لمدة ثلاثة أيام.

وكشف ذلك عن مدى اعتماد البلاد على مشغلة الموانئ العملاقة.

وتدير "موانئ دبي العالمية" نحو 40% من حركة البضائع المتدفقة من وإلى أستراليا، وتحتاج الشركة الآن إلى أسبوع لإنهاء الأعمال المتراكمة لأكثر من 30 ألف حاوية شحن.