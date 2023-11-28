باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة

أفادت الأرصاد الجوية التركية في أحدث تقارير توقعات الطقس، اليوم الثلاثاء ، بإصدار تحذير بالرمز الأصفر لـ 23 مقاطعة، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وبورصة.

وفيما يتوقع حدوث عواصف وأمطار شديدة في منطقتي مرمرة وبحر إيجه، أصدرت ولاية إسطنبول تحذيراً للمواطنين، ومن المتوقع أن تهب الرياح في مرمرة من الجنوب والجنوب الغربي كعاصفة اعتباراً من مساء غد،

ومن المتوقع أن تهب العاصفة يخفف تأثيره بعد ساعات مساء غد الأربعاء، فيجب الحذر والحيطة.



جاء تحذير جديد من المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن الطقس البارد والممطر الذي يؤثر على تركيا.

وأعلنت الأرصاد التركية في تحذيرها أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف في منطقتي مرمرة وبحر إيجه، وأصدرت تحذيرًا باللون الأصفر إلى 23 مقاطعة، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وبورصة.

مرمرة وبحر إيجه



وبحسب آخر توقعاتها، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية 23 محافظة، من بينها إسطنبول، بالرمز الأصفر.

وذكر أن العاصفة الشديدة المتوقعة على منطقتي مرمرة وبحر إيجه ستكون فعالة اعتبارا من مساء الغد وحتى اليوم التالي.

وتم إصدار تحذير باللون الأصفر من العواصف الرعدية لأيدين وموغلا و في بيلجيك، بولو، بورصة، تشاناكالي، أدرنة، إسطنبول، كاستامونو، كيركلاريلي، كوكايلي، كوتاهيا، ساكاريا، سينوب، تكيرداغ، زونجولداك، بارتين، يالوفا، دوزجي وكارابوك.

من ناحية أخرى، تم إصدار تحذير باللون الأصفر من العواصف الرعدية والرياح في باليكسير وإزمير ومانيسا.

تحذير من حكومة اسطنبول

وجاء في بيان والي إسطنبول: بحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تهب الرياح في مرمرة من الجنوب والجنوب الغربي كعاصفة اعتباراً من مساء الغد، ومن المتوقع أن تهب العاصفة يخفف تأثيره حتى مساء الغد.