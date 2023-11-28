عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة

صدى البلد

أفادت الأرصاد الجوية التركية في أحدث تقارير توقعات الطقس، اليوم الثلاثاء ، بإصدار تحذير بالرمز الأصفر لـ 23 مقاطعة، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وبورصة. 

وفيما يتوقع حدوث عواصف وأمطار شديدة في منطقتي مرمرة وبحر إيجه، أصدرت ولاية إسطنبول تحذيراً للمواطنين، ومن المتوقع أن تهب الرياح في مرمرة من الجنوب والجنوب الغربي كعاصفة اعتباراً من مساء غد،

ومن المتوقع أن تهب العاصفة يخفف تأثيره بعد ساعات مساء غد الأربعاء، فيجب الحذر والحيطة.


جاء تحذير جديد من المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن الطقس البارد والممطر الذي يؤثر على تركيا.

 وأعلنت الأرصاد التركية في تحذيرها أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف في منطقتي مرمرة وبحر إيجه، وأصدرت تحذيرًا باللون الأصفر إلى 23 مقاطعة، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وبورصة.

مرمرة وبحر إيجه


وبحسب آخر توقعاتها، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية 23 محافظة، من بينها إسطنبول، بالرمز الأصفر. 

وذكر أن العاصفة الشديدة المتوقعة على منطقتي مرمرة وبحر إيجه ستكون فعالة اعتبارا من مساء الغد وحتى اليوم التالي.

وتم إصدار تحذير باللون الأصفر من العواصف الرعدية لأيدين وموغلا و في بيلجيك، بولو، بورصة، تشاناكالي، أدرنة، إسطنبول، كاستامونو، كيركلاريلي، كوكايلي، كوتاهيا، ساكاريا، سينوب، تكيرداغ، زونجولداك، بارتين، يالوفا، دوزجي وكارابوك. 

من ناحية أخرى، تم إصدار تحذير باللون الأصفر من العواصف الرعدية والرياح في باليكسير وإزمير ومانيسا.

تحذير من حكومة اسطنبول
وجاء في بيان والي إسطنبول: بحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تهب الرياح في مرمرة من الجنوب والجنوب الغربي كعاصفة اعتباراً من مساء الغد، ومن المتوقع أن تهب العاصفة يخفف تأثيره حتى مساء الغد.

أرصاد الجوية الأرصاد الجوية أ الأرصاد الجوية التركية الأرصاد الجوية الأرصاد التركية إزمير إسطنبول الأرصاد الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

مصرع 10 أشخاص في عواصف ثلجية بأوكرانيا

الأونروا: الأوضاع في غزة سيئة للغاية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال كان ينتقم من المستشفيات في غزة

سحب رعدية وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

أول تعليق من مجلس الدوما بشأن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا

برصاص الاحتلال.. استشهاد شاب فلسطيني في رام الله

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب تشيلي

رغم المعارضين.. انتخابات المجالس الشعبية الكورية الشمالية تسجل حضور 99٪

ترشيحاتنا

بالأرقام|الهيئة العامة للاستعلامات المصرية توضح حجم المساعدات التي وصلت قطاع غزة

بسبب غزة.. هجوم حاد من روسيا على الغرب والرئيس الأمريكي

شركات السياحة تكشف الاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. عقوبة رادعة بانتظاره

ضحية جديدة.. استشهاد فنانة فلسطينية خلال الغارات الإسرائيلية على غزة

باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ