الجارديان: الغرب يعيش حالة من النفاق وتخطى حدود الإنسانية في اعتداء إسرائيل على غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الغرب يعيش حالة من "النفاق"، وهو الأمر الذي تكشف مع الحرب.



تخطى الغرب حدود الإنسانية عبر مسارعته إلى دعم طرف معتدي ضد الضحية.



أكد الغرب دعم الاحتلال الصهيوني وأن له الحق في الدفاع عن نفسه ضد المقاومة الفلسطينية دون أن يؤكد على حق الفلسطينيين في الوجود.



أشارت الصحيفة إلى الأمل الذي تبعثه صور الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين التأم شملهم مع عائلاتهم، حتى وإن حاولت السلطات الإسرائيلية "قمع تعبيرات فرح" الأسر الفلسطينية بعودة أبنائها وبناتها.

اعتبرت الصحيفة أنه حتى مع تحقق وقف دائم لإطلاق النار فلن يمحو ما حدث بالفعل خلال الأيام الـ52 الماضية من الذاكرة.



ذكرت الصحيفة لن ينسى أحد مقاطع الفيديو المؤلمة التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي منذ بضعة أسابيع، ومن بينها تعبيرات رجل في غزة "يحمل كيسين من البلاستيك يضمان أشلاء طفله".

وكذلك منظر الأب الذي يهز طفلته الميتة وهو يضمها إلى صدره للمرة الأخيرة قبل أن تكفن .. وصورة الطبيبة التي صادفت جثة زوجها خلال علاجها لضحايا القصف.



رغم كل هذه الصور البشعة لجرائم الحرب الصهيونية، يقدم زعماء سياسيون "في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا رواية أخرى غير دموية للحرب تتجاهل الحقيقة وعدد الوفيات...، وتلجأ بدلا من ذلك إلى لغة غريبة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية حياة المدنيين"، في انفصال كامل عن الواقع.

وأدى هذا "الإصرار الغريب على عدم تسمية الواقع كما هو" إلى فقد مسؤولي الأمم المتحدة أعصابهم، واستخدامهم عبارات قوية في وصف ما يحدث.

اعتبرت الصحيفة أن ذلك يضرب بمصداقية وجود نظام عالمي يقوم على القواعد.

استشهد حتى الآن ١٥ ألف فلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

