اجتماع تنسيقي للتأكد من تجهيز اللجان والمقرات الانتخابية برأس غارب

عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، ا، اجتماعا مع الإدارات التنفيذية والقيادات الأمنية، لمناقشة تجهيزات اللجان والمقرات الانتخابية استعدادا لاجراء الانتخابات الرئاسية 2023 والمزمع عقدها فى أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر المقبل.

أشار رئيس المدينة إلى أنه بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تم تشكيل لجنة للمرور على جميع المقرات الانتخابية، للتحقق من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

وأكد نديم، على قطاعات المرافق هندسة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على جميع المقار الانتخابية، للتأكد من سلامتها وتوفير فرق الصيانة خلال فترة الانتخابات للاستعداد للظروف الطارئة.