رئيس مدينة رأس غارب يُتابع تشغيل أعمدة الإنارة في شارع الميناء

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة في شارع الميناء، بعد الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال الأعمدة القديمة واستبدالها بأعمدة إنارة بروبلين مؤمنة.

وقد تم أيضًا إحلال وتجديد الأرصفة، وإنشاء ساحات الانتظار من بوابة الشركة العامة وحتى مركز شباب رأس غارب.

وأشار رئيس مدينة رأس غارب إلى أن الأعمال ما زالت مستمرة، حيث يتم حاليًا مد كابلات الكهرباء للأعمدة المتبقية حتى منطقة خور رحمى، استعدادًا لتوفير الإنارة في تلك المنطقة أيضًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار التطوير الشامل للبنية التحتية بمدينة رأس غارب، بهدف تحسين البيئة الحضرية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم الإنارة الجديدة في توفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمارة في شارع الميناء ومناطق أخرى.

وأعرب رئيس المدينة عن سعادته بإنجاز هذه الأعمال وتحقيق التقدم في تطوير مدينة رأس غارب، مؤكدًا التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

يُذكر أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الإستراتيجية للمدينة في تحقيق التحول الحضري وتحسين البنية التحتية، وتمهيدًا لاستقبال المزيد من السكان والزوار ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة.