من صاحبه؟ .. الزفاف الأغلى في العالم بتكلفة 50 مليون دولار

انتشرت فيديوهات علي السوشيال ميديا لحفل زفاف ضخم شهدته باريس، ويعد هذا الحدث الأسطوري من بين أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام بين الأميركيين مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون.

بلغت تكلفة الحفل أكثر من 50 مليون دولار، واستمرت الاحتفالات لمدة 5 أيام في أماكن متعددة في باريس، وأضافت الفعاليات الاستثنائية لمسات من الفخامة والجمال للحفل.





شاركت فرقة "مارون 5" في إحدى الحفلات، وأُقيمت عشاءً ترحيبيًا في دار الأوبرا، وغداء خاص في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة رائعة في قصر فرساي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.