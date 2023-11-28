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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في وقت حرج للغاية.. تحذير خطير من الصين إلى أستراليا|تفاصيل

الصين واستراليا
الصين واستراليا

 

حث مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، أستراليا على التصرف "بحذر كبير" في نشر السفن الحربية في بحر الصين الجنوبي بعد المواجهة الأخيرة بين البحريتين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قام ليو جيان تشاو، الوزير الدولي للحزب الشيوعي الصيني، بالإدلاء بهذا التحذير أثناء حديثه في جامعة سيدني خلال رحلة تمهد الطريق لزيارة الرئيس شي جين بينج إلى استراليا، التي من المتوقع أن تتم العام المقبل.

وكانت العلاقات الثنائية قد تحسنت بين البلدين بشكل كبير، مؤخرا، ولكنها تراجعت عندما اتهمت أستراليا المدمرة الصينية CNS Ningbo بإصابة غواصي البحرية الأسترالية في المياه اليابانية في 14 نوفمبر.

وقالت أستراليا إن الصين تجاهلت تحذير السلامة للابتعاد عن الفرقاطة الأسترالية HMAS Toowoomba.

وبدوره، برر ليو مجددا موقف الصين بأن المواجهة حدثت خارج المياه الإقليمية اليابانية وأن السفينة الحربية الصينية لم تسبب أي ضرر.

وقال ليو في جامعة التكنولوجيا، سيدني: "نحن نحث الحكومة الأسترالية وكذلك الجيش على التصرف بحكمة كبيرة في هذا المجال".

وحذر من أن "مثل هذا الحادث الصغير يمكن أن يتصاعد حقا إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح".

وقد اشتكت الجيوش الأمريكية والكندية والأسترالية عدة مرات مما يقولون إنها أعمال خطيرة من قبل البحرية الصينية والقوات الجوية في غرب المحيط الهادئ.

ويخشى المحللون من أن يؤدي الاصطدام أو أي حادث آخر إلى وقوع حادث دولي والتصعيد إلى صراع.

وتأتي زيارة ليو إلى سيدني بعد أن أصبح أنتوني ألبانيز مؤخرا أول رئيس وزراء لأستراليا يزور الصين منذ سبع سنوات.

استراليا الرئيس شي جين بينج الرئيس شي السفينة الحربية بحر الصين الجنوبي حزب الشيوعي الصيني

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