الزمالك يفاضل بين 3 حراس مرمى للتعاقد مع واحد منهم.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وضح الزمالك قائمةحراس مرمي للتعاقد مع حارس منهم.





وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الزمالك يضع قائمة تضم البلعوطي وجنش ومحمود جاد لتدعيم حراسة المرمى والتعاقد مع حارس منهم".



يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها فيمدينة بواكي بكوت ديفوار.





وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولةالسابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.