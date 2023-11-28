لم تخطر على بال إسرائيل.. خطوة ذكية وغير متوقعة نفذتها كتائب القسام

كشف محللون عسكريون عن خطوة ذكية قامت بها كتائب القسام لم تكن متوقعة نهائيا من جانب إسرائيل.

وقال المحللون على على قناة Haberglobal التركية، إنه في تحرك مفاجئ، اختارت القسام مركز مدينة غزة في الشمال، المنطقة التي أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها وأنها أصبحت شبه خالية من السكان، لتسليم الدفعة الثانية من الأسرى أمام جموع المدنيين؛ حسبما نقل موقع "تركيا الآن".



وأشار المحللون العسكريون إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية٬ دحضت روايتين إسرائيليتين دفعة واحدة:

الأولى، وهي أن الجيش الإسرائيلي لم يصل بالفعل إلى مركز المدينة. والثانية، أن شمال غزة لا يزال مأهولا بمئات الآلاف من المدنيين.

ويدل ذلك على أن كتائب القسام لا تترك شيئًا للصدفة، حتى في إدارة التفاصيل الإعلامية الدقيقة، مما يظهر قدرتها على التكتيك والتلاعب النفسي.