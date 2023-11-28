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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صدى البلد

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر ،مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك في مدينة الغردقة.


وشارك في المؤتمر الجماهيري أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذيه والشعبيه، بالإضافة لمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمدن، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد الحضور كامل الدعم للزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي، مع الإشارة إلى حجم الإنجازات التي تمت في عهده والتي لا تعد ولا تحصي، طالبين جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

بدوره وجه أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالبحر الأحمر، بالوقوف خلف الرئيس السيسي في قراراته الاخيرة بشان القضية الفلسطينية، لحماية الأمن القومي المصري وردا لجميل الرئيس.

في نفس السياق، طالب الدقاق ، بالوقوف بمساندة القيادة الحكيمة، مؤكدا أن الدقهلية سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية وتحقيق أرقام قياسية.

دعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية البحر الأحمر مستقبل وطن انتخابات

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