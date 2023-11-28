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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يعلن موعد انتهاء عقوبة كهربا

صدى البلد

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق موعد انتهاء عقوبة كهربا بعد مباراة سموحة .

وكتب همام من خلال حسابه على فيس بوك:" 🔔| مباراه اليوم أمام سموحة ستكون السادسة والأخيره في عقوبه كهربا ، وسيكون بإمكانه المشاركة في المباراة المقبلة ".

 كان اللاعب حصل على إيقاف لمدة 6 مباريات بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي.

وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التالية أمام فريق زد، الذي صعد حديثًا للدوري الممتاز.

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