محافظ الدقهلية: تنفيذ 108 مشروعات بتكلفة 1.9 مليون جنيه خلال العام الجاري

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه تم تنفيذ 108 مشروعات بإجمالي استثمارات 1.9مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ، موضحا أن المشروعات شملت مشروعات الانتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع اعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات البان وعسل نحل ومنتجاته.



ثمن مختار - وفقا لبيان - جهود صندوق دعم التنمية المحلية الاقتصادية بقرى الحافظة من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات ، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد المحلي علي مستوي القرية ، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجه من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر دخل ثابت للشباب والمرأة ، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية .



وجه محافظ الدقهلية ، الشكر هشام آمنه وزير التنمية المحلية، علي جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا اتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال اقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات.