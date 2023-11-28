زكي عبد الفتاح: فيتوريا مدرب أندية وفوز المنتخب الأخير خادع

كشَفَ زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق عن رأيه في البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": روي فيتوريا مدرب جيد بالنسبة للأندية وليس للمنتخبات، والمنتخب لم يحقق الفوز على منتخبات جيدة حتى الآن، وأتمنى ألا يكون الفوز على جيبوتي وسيراليون ضمن الجولتين الأولى والثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 "خادعًا"، فالاختبار الحقيقي سيكون في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنطلق في يناير المقبل بكوت ديفوار.

وأضاف زكي عبد الفتاح: "البرتغالي روي فيتوريا تولى تدريب المنتخب الوطني ولم يسبق له تدريب أي منتخب من قبل، حيث كانت جميع تجاربه مع أندية برتغالية، وكذلك النصر السعودي، كما أن تدريب الأندية يختلف كثيرًا عن المنتخبات".