جامعة السويس تؤكد ضرورة التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة

قال رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل إن الوعي السياسي من أهم القضايا التي تؤثر بشكل كبير في مستقبل مصر، مؤكدًا ضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف رئيس الجامعة - خلال ندوة تثقيفية بعنوان (نبذة عن تاريخ مصر الحديث) - أننا نعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تهدف لتنفيذ نشاط قائم على التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المحيط.



وأكد أن محافظة السويس تعد أحد أهم شركاء التعاون مع جامعة السويس؛ لتحقيق أفضل النتائج في تنمية المجتمع وتقديم مختلف الخدمات للمواطن، حيث أثمر هذا التعاون أثمر عن نتائج في مختلف القطاعات.



وأضاف أن الجامعة لا ينحصر واجبها في تلقين المواد الدراسية، وإنما إعداد جيل من الشباب وتطوير قدراته المعرفية ومهاراته الذاتية، كي يكون قادرًا على المشاركة في التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

