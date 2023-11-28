عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام: الفوز على ميدياما دفعة قوية للاعبي الأهلي في المباريات المقبلة

همام
همام

أشاد ماهر همام، لاعب النادي الأهلي السابق، بالفوز الذي حققه المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام، وانتهت بثلاثية حمراء.

txt

همام: معهد إعداد القادة يساهم في تنمية مهارات الطلاب وإعداد القيادات المستقبلية

txt

ماهر همام: العامري فاروق دخل العمليات بعد تعرضه لنزيف في المخ

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN": "الفوز على ميدياما الغاني سيعطي دفعة قوية للاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر في المباريات المقبلة، خاصًة أن الفريق يخوض أكثر من بطولة في نفس التوقيت، وهو ما يعمل عليه كولر في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز".

 

وأضاف ماهر همام: "القائمة التي اختارها مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة تشهد العديد من الأسماء العائدة بعد فترة غياب طويلة مثل عمرو السولية الذي أتمنى حصوله على الفرصة، كما أن المباراة ستكون فرصة كبيرة لصلاح محسن لإثبات جدارته في ظل غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وأنتوني موديست للإصابة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

زكي عبد الفتاح: فيتوريا مدرب أندية وفوز المنتخب الأخير خادع

نشاط بركاني.. مفاجأة جديدة على سطح القمر تظهر كيفية تطوره

مهاجم ميدياما الغاني مطلوب في الأهلي.. ووكيل اللاعب يفجر مفاجأة للجماهير

تصريحاته غير مقبولة.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه نصيحة لـ محمد عبدالمنعم

بعثة الكانوي والكياك تغادر نيجيريا إلى أرض الوطن بعد حصد 12 ميدالية أفريقية

رضا شحاتة: الأهلي لازم يضغط مبكرًا على سموحة لهذا السبب

جوائز بـ 33 مليون ريال.. السعودية تطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

عمر كمال إضافة كبيرة.. ضياء السيد: أتمنى انتقال أحمد فتوح للأهلي

ترشيحاتنا

الفيدرالي الأمريكي يحذر من كارثة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة

هل يشترط في ملابس الإحرام أن تكون جديدة؟ دار الإفتاء تجيب

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

لماذا وجهت حماس الدعوة إلى إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة ؟

الهلال السعودي يتصدر مجموعته في أبطال آسيا بالفوز على مضيفه نافباخور الأوزبكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

10 نصائح يكشفها جمال شعبان يساعدك على التخسيس.. اتبعها

علاقة مصر وبريطانيا مثل الزواج الكاثوليكي..جملة شهيرة تسببت في اغتيال أمين عثمان

احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

فيديو

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ