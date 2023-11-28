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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفيرنا بالإمارات: مستعدون للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل إجراءات انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

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بعد 6 ساعات.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024


وأضاف عيسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اعداد الجالية المصرية في الإمارات كبيرة وموزعة على سبع امارات، متابعا أنه تم عمل كل التجهيزات المطلوبة لهذا الامر، بهدف تيسير العملية الانتخابية والتصويب، ومستعدون للانتخابات الرئاسية.

وتابع السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، أن عدد المصريين في الإمارات يقدر بمئات الآلاف، والانتخابات تتزامن مع اجازات احتفالات عيد الإمارات.
 

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