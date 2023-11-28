سفيرنا بالإمارات: مستعدون للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

كشف السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل إجراءات انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.



وأضاف عيسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اعداد الجالية المصرية في الإمارات كبيرة وموزعة على سبع امارات، متابعا أنه تم عمل كل التجهيزات المطلوبة لهذا الامر، بهدف تيسير العملية الانتخابية والتصويب، ومستعدون للانتخابات الرئاسية.

وتابع السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، أن عدد المصريين في الإمارات يقدر بمئات الآلاف، والانتخابات تتزامن مع اجازات احتفالات عيد الإمارات.

