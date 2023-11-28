عبدالسند يمامة: الانتخابات الرئاسية استحقاق عظيم من أجل مستقبل مصر

أكد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أنه لدينا رؤية كاملة للنهوض بمصر، وحل مشاكلها وتفاصيل شاركنا فيها مع نخبة مختارة من الأساتذة من أعضاء في حزب الوفد وخارج الحزب، ونترك لكم حرية وحسن الاختيار، والتوجه لصندوق الانتخاب ليس من أجل منظره أو يقول للرأي العام العالمي هناك إقبال على صندوق الانتخاب، الإقبال على صندوق الانتخاب هو من أجل انتخاب الوطن

وقال عبد السند يمامة في كلمة له عرضتها قناة “ إكسترا نيوز”، :" أدعو الشعب المصري إلى المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه استحقاق عظيم من أجل مستقبل مصر، موضحًا أن هذا الحدث هو التزام دستوري نص قانون الأحزاب والحقوق والحريات السياسية أنه التزام قانوني".

وتابع عبد السند يمامة:" أعرض إليكم وبإيجاز محاور برنامجنا الإصلاحي والسياسي للحزب، محاور البرنامج تتلخص في محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور يتعلق بالسياسة الخارجية وتحت كل محور كثير من الموضوعات التي شارك بها مجموعة من الوفديين ومن الخبراء المصريين خارج حزب الوفد".

وأكمل :" محورنا السياسي يبدأ بإصلاح التعليم، وقدمنا اقتراحا وبرنامجا للحل، ثم المسألة الثانية تتعلق بالإصلاح التشريعي وهي مسألة تتعلق بسيادة القانون والحقوق والحريات، وأهم إصلاح تشريعي كان في برنامجنا استقلال القضاء ثم في إعادة التوازن ما بين السلطات خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014".