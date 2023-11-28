محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وأشار المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين - إلى أن تشغيل المجمع الصناعي سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، لافتا إلى أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي.

وأكد الغضبان، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة.