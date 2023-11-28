تعليم الإسكندرية تناقش إطلاق أكبر ملتقى توظيف لخريجي التعليم الفني

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وممثلي الوحدة بالإدارات ومدارس التعليم الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج)، آخر الاستعدادات لإطلاق أكبر ملتقى توظيف لخريجي التعليم الفني، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة.



وذكرت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول آليات وفعاليات الاستعداد لتنظيم أكبر ملتقى توظيف لتشغيل خريجي وخريجات التعليم الفني بكافة نوعياته مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع ورجال الأعمال .



وأكَّد مدير المديرية على دعمه الدائم للتعليم الفني لكونه ركيزة من أهم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة، وترسيخا وتأكيدًا لجهود القيادة السياسية للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي.



يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بخريجي التعليم الفني، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم ملتقيات لتوظيف وتشغيل خريجي التعليم الفني.