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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: اتفاق مبدئي لتمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة التي تم التوصل إليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة  لمدة يومين إضافيين في ظل نفس الظروف، بحيث يتم تمديدها إلى ثمانية أيام إجمالاً.

وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المحادثات في قطر حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد شملت إطلاق سراح جنود إسرائيليين من الأسر مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إنه إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة.

وأضاف حمد، في تصريحات صحفية: “حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية”، مشيرا إلي أن “واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة”.

وتابع: “الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال”، مشيرا إلي أن “كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة”.

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