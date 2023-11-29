على باريس الحذر| بلدة أسترالية تنافسها على لقب "مدينة الفئران".. وهكذا أصبحت شواطئها مرسى لجحافل القوارض

يبدوا أن باريس لم تعد هي صاحبة المكانة العالمية في كمية الفئران التي تعيش بها، وهناك من ينفسها على لقب مدينة الفئران، ففيما وصف بالوباء، تسببت الفئران في إحداث فوضى في مدينة كارومبا، وهي بلدة ساحلية صغيرة في كوينزلاند، بقارة أستراليا، حيث تمضغ جحافل من القوارض الأسلاك الكهربائية وتأكل كل ما يمكن أن تجده - وتجرفها الأمواج بأعداد هائلة، مما يخلق رائحة كريهة في المدينة.

وهو ما تحدث عنه عمدة مجلس كاربنتاريا شاير، جاك باودن، والذي يضم كارومبا، في حديثه لصحيفة NPR الأمريكية، حيث قال لها في تقريرها عن ظاهرة الوباء من القوار: "الرائحة بالفعل كريهة جدا، وسيئة للغاية لدرجة أنها لا تتاق، وأضاف أنه إذا سادت الرياح الساحلية، فإنها لا تزال صالحة للعيش.

فئران محلية ذات شعر طويل مثل الجيش

ولم تقتصر الظاهرة في أستراليا على المدينة الريفية لوحدها، فأجزاء أخرى من ولاية كوينزلاند الغربية تعاني أيضًا من وباء الفئران المحلية ذات الشعر الطويل، والتي انفجرت أعدادها بعد هطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى تعزيز الغطاء النباتي عبر مئات الأميال في المناطق النائية الداخلية، وقالت الباحثة إيما جراي من كلية علم الأحياء وعلوم البيئة بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا لإذاعة NPR إن الجرذ طويل الشعر يأكل البراعم وأوراق الشجر، ثم يغادر إلى الشمال بحثًا عن المزيد من الطعام.

والمتابع لتلك الظاهرة، يكتشف أن تلك الحيوانات تتحرك مثل الجيش، حيث تتمتع كتلة الفئران أيضًا بقوة مضاعفة فعالة جدًا، ويقول غراي إنهم يستطيعون إنتاج 12 صغيراً كل ثلاثة أسابيع عندما تكون الظروف جيدة، كما تظهر الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث ، فإن الآلاف من جثث الفئران تتحلل في كارومبا وما حولها، بعد أن جرفتها المياه في كتل على الأسوار البحرية والشواطئ.

مدينة في قبضة "طاعون الفئران"

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فليس من غير المعتاد أن ينزل آلاف الزوار إلى كارومبا، التي يبلغ عدد سكانها المئات، فهؤلاء الضيوف السنويون هم "البدو الرماديون" - المتقاعدون الذين يصلون في المعسكرات والمركبات الترفيهية، يجذبهم جاذبية المناظر المائية الخلابة وصيد الأسماك والأجواء المريحة، ولكن الإنذارات أثيرت في وقت سابق من هذا العام، ففي يوليو، أبلغ مسؤول في كاربنتاريا مجلس المقاطعة أن الجمهور أبلغ عن زيادة عدد الجرذان والفئران، ودرس المجلس إنشاء صحيفة حقائق حول ما أطلق عليه محضر الاجتماع اسم "طاعون الفئران".

وقال جون جنسن، أحد سكان كارومبا، لمحطة إذاعة 4BC في بريسبان : "إنهم يأتون على شكل موجات، ويبدو أنهم مدربون ومنظمون تقريبًا، وإنهم كثيرو العدد، يا صديقي، ويسبحون في الأنهار مثل الكلاب الصغيرة، فهم في كل مكان تذهب إليه، تأكل الفئران، وتأكل"، وأضاف: "إنهم جائعون، وسبحوا لمسافة طويلة، وعبروا الأرض لمسافة طويلة، وهم يأكلون أي شيء وكل شيء يمكن أن تقع أيديهم عليه".

"الجوع كافر" ... أكلت أسلاك السيارات!!

وقال جنسن لوكالة فرانس برس، إن الجرذان دمرت سيارة بمهاجمة أسلاكها في محل تأجير يملكه ديريك لورد في نورمانتون قرب كارومبا، وأضاف أن القوارض كانت جريئة للغاية لدرجة أنها اقتحمت أقفاص البط وسرقت بيضها، ولا يمكنك حتى الهروب منهم على الماء، حيث كانت الفئران تتسلق سلاسل المرساة من قوارب الصيد وقوارب الصيد.

ويقول الصياد التجاري بريت فالون لقناة ABC الأسترالية إنه كان يرى ما لا يقل عن 100 فأر في الليلة" على متن قاربه، وأنها تأتي لى الشاطئ يوميا بالآلاف، حتى أصبح لون المياه في بعض الأوقات يميل للسواد من كثرة تلك القوار وهي على الشاطئ ومياهه، وهي ظاهرة غريبة لم أجدها في أي ساحل آخر".

تنتهي هجرة الفئران في كارومبا

وكانت بلدة كارومبا، منذ فترة طويلة وجهة لهجرة الفئران بأعداد كبيرة، وقال جاك باودن عمدة مجلس كاربنتاريا شاير لإذاعة NPR: "لقد ضربت الفئران نهر نورمان وبدأت بالسباحة"، ويبدوا أن تضاريس كوينزلاند، مع وجود نظام نهري يلوي طريقه إلى الساحل الشمالي، يوجه القوارض نحو الشاطئ - وتصل جحافل منها ميتة أو حية إلى كارومبا، وهو مجتمع صيد وميناء يقع على خليج كاربنتاريا.

وقال عمدة المدينة باودن: "لقد ضربت الفئران نهر نورمان وبدأت بالسباحة حيث يأخذ المد والتيارات عدداً كبيراً من الناس إلى البحر، وكونهم تافهين صغارًا أقوياء، تصل أعداد كبيرة إلى الجانب الآخر في كارومبا، وبمجرد وصولهم، ليس هناك الكثير مما يمكن لأي شخص فعله للحد من الطاعون، وأضاف أنه تم نصب الفخاخ، ولكن في مواجهة مثل هذه الحشود، فإن هذا الإجراء هو في الحقيقة لفتة رمزية".

ويقول أحد سكان المدينة، إن أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة هو إزالة جثث الفئران لإبقاء الممرات ومنحدرات القوارب صالحة للمرور، وأضاف لمحطة تلفزيون 10 نيوز فيرست كوينزلاند، إن حارس مراقبة الحيوانات، فيل جريف، يجمع الفئران الميتة بالمئات، وهذا هو عدد الفئران التي يمكن وضعها في كل كيس للتخلص منها ، ففي اليوم الأول، حصلت على 18 كيسا، أي 1800 فأرًا".

متى سينتهي الطاعون؟

وبالنسبة للشخص العادي، قد يبدو طاعون الفئران بمثابة إشارة إلى نهاية العالم، ولكن جراي يقول إن الفئران ذات الشعر الطويل تصل في دورات، فهذه الظاهرة عملية طبيعية وتحدث على فترات غير منتظمة تتراوح بين 3-17 سنة، وآخر هجرة أو ثوران كبير للفئران في المنطقة حدث منذ حوالي 12 عامًا، ولكن سجلاتهم تعود إلى قرون، وبمجرد أن تزدهر أعداد الفئران أو تزدهر، فإنها تنخفض أيضًا أو تنهار".

وتابع: "يمكن ربط هذا الانخفاض بعدة عوامل، بدءًا من التغير في الظروف الجافة إلى الزيادات في زواج الأقارب والمرض، والحيوانات المفترسة التي تتغذى على تدفق القوارض، والقطط الوحشية، على سبيل المثال، تأكل جيدًا، وبشكل عام، أثناء ثوران الفئران، تشهد المنطقة أيضًا زيادة كبيرة في عدد الطيور الجارحة مثل الطائرات الورقية ذات الأجنحة الورقية، والطائرات الورقية ذات الأكتاف السوداء، وبوم الحظيرة الشرقية".

بالنسبة لباودن، عمدة المدينة، فإن الفئران هي "غريبة سيئة في الطبيعة، والطبيعة عادة ما تنظف الفوضى التي تسببها"، وأضاف: "هذا العام لدينا كل مجدهم ولا يمكننا الانتظار حتى يختفوا"، وجدير بالذكر، أن الاسم البديل للفأر طويل الشعر هو "فأر الطاعون"، وفقًا لموقع حكومة كوينزلاند .