عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شركات المساهمة أبرزها.. القانون يسمح لـ 3 فئات مزاولة عملية التصدير للخارج

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات مزاولة عملية التصدير وفقا لقانون الاستيراد والتصدير فيما يلى:

 

نصت المادة 3 من القانون على أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده .

 فئات مصرح لها بمزاولة عملية التصدير 

وطبقا للقانون لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
 

1_ شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
 

2_ المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
 

3_ الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

80 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023

البترول توضح سبب انتشار رائحة الغاز في فيصل

بعد انفصاله عن زوجته| رد فعل غير متوقع من يوسف الشريف

انتهاكات خطيرة في الضفة .. حماس تتوعد الاحتلال مجددًا

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

حاول الانضمام لقوات كييف.. الأمن الروسي يعتقل عميلًا جنّدته أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

إيمان العاصي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل مخلل الليمون السريع| بأسهل الخطوات

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ