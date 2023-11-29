اليوم.. الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها

تصدر اليوم محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، حكمها على المتهم "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.



وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم (س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة أي تراخيص ، وأفاد بأن رخصة قيادته تم سحبها سابقًا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليًا، ولا إيصال سحب.



وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة أودي برتقالي اللون، وتم تغيير جوهري في لون السيارة إلي اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة تسيير السيارة ، وبعرضه على النيابة، أحضر رخصة التسيير، وقرّر أن رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وأن اللون الذهبي الموجود على السيارة هو دعاية لإحدى الشركات، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.