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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل حمودة: تحركات واشنطن لتمديد الهدنة بغزة نتيجة تهديد المجتمع الأمريكي لبايدن

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن سبب التحرك الأمريكي للضغط من أجل تحقيق هدنة في غزة، وإرساله لمدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، أن المجتمع الأمريكي بدأ يضغط على الرئيس جو بايدن.

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وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر استطلاع رأي أجري في الولايات المتحدة وجد أن 70% من الناخبين الشباب لا يؤيدون بايدن بسبب موقفه من الوضع الإنساني في غزة.

أوضح أن أحد الأسباب الأخرى التي ضغطت على الولايات المتحدة، أن إسرائيل فتحت المخازن الأمريكية السرية لديها، والتي تحوي أسلحة متطورة جدا، وشاهدنا هذه الأسلحة والصواريخ استخدمت في القصف.

ذكر أن جو بايدن بعد أعياد الميلاد سيبدأ في تتكثيف حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وهو لا يريد أي تأثير على الانتخابات، بخاصة أنه أخطأ وسمح لإسرائيل استخدام الأسلحة بالمخازن السرية، وحين قال إنه باع لإسرائيل الأسلحة بسعر التكلفة كان شيء يدعو للسخرية.

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