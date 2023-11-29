أخبار التعليم|رد أستاذة جامعية على طالب بإجابة الامتحان تثير الجدل ..رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم في إعداد شخصية الشباب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم في إعداد شخصية الشباب

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

جامع لمميزات النظم المختلفة|الخشت لصدى البلد: التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن كيفية تطوير منظومة التعليم المدمج.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد، إن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت منذ نهاية عام 2017، حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الالكترونية ذات المواصفات الدولية.

خبير تعليم: زاد عدد الجامعات من 50 إلى 94 خلال السنوات الماضية

في خطوة هامة تعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، نجحت القيادة السياسية في تحويل البلاد إلى مركز متميز للتعليم والبحث العلمي ،وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة تفاني الحكومة واهتمامها الكبير بتطوير القطاعين، وتوفير البنية التحتية اللازمة والمناخ الملائم للابتكار.

شروط الحصول على دعم لمشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.. تفاصيل

أعلنت جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الجامعة بشأن دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية من خلال برنامج eGP Entrepreneurial Graduation Projects الذي يوفر من خلاله صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمًا فنيًّا وماليًّا يصل إلى 100 ألف جنيه لمشاريع تخرج الطلبة الجامعيين.



"صحة سوهاج" توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المحافظة لدعم القطاع

وقع رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد أبوهاشم، اليوم/الثلاثاء/، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

جامعة كفر الشيخ تنعي نبيل محيي عميد كلية الصيدلة السابق

نعت أسرة جامعة كفر الشيخ ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيل محيي الدين، عميد كلية الصيدلة السابق، والذي وافته المنية اليوم، الثلاثاء، تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من الحب زرعه في قلوب من تعاملوا معه.

بلف على الدكاترة.. رد أستاذة جامعية على طالب بإجابة الامتحان تثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، محادثة لدكتورة على جروب الدفعة أثارت جدلا كبيرا، بسبب ردها على طالب.