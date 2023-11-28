حزب المستقلين الجدد يتواصل مع الجاليات المصرية في أوربا لدعم السيسي

عقد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، لقاءً من خلال تقنيه الزووم مع قيادات الجالية المصرية في فرنسا اليوم .

تنسيق بين 6 جمعيات للمصريين في مختلف انحاء فرنسا



أكد الدكتور هشام عناني انه تواصل مع مختار العشري رئيس الجاليه المصرية في باريس الذي اكد ان هناك تنسيق بين سته جمعيات للمصريين في مختلف انحاء فرنسا سيتم التنسيق والترتيب معهم للخروج للتصويت للرئيس السيسي.



أشار رئيس حزب المستقلين الجدد الي انه يشيد بما ابداه محمد الحوفي رئيس الجالية المصريه بجنوب فرنسا والذي اكد انا هناك خليه عمل للمصريين في جنوب فرنسا للخروج للتصويت وان هناك استشعارا وطنيا من المصريين بأهمية التصويت فى الانتخابات.



اكدت فاطمه عبد الواسع أمينه المراه بالحزب انها تواصلت مع م. ناديه رجب رئيسه جمعيه سيدات مصر والعالم لحث السيدات علي الخروج مشيدة بالنضوج والوعي باهميه التصويت وان هناك تواصل مع النادي المصري بنيس لخروج الاسر في موناكو ونيس والذهاب لمرسيليا للتصويت.



علي صعيد متصل يؤكد الحزب أن هناك اتصالات مباشره مع الجاليات المصريه في النمسا وانجلترا والمانيا و باقي دول اوربا لحثهم علي الخروج للتصويت والذين ابدوا تاييديهم الكامل للرئيس السيسي.